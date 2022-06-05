Украинские власти приняли решение возобновить проведение футбольного чемпионата страны: «важно, чтобы футбол отвлекал»

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5 июня 2022, 16:20 Источник: RT

Футбольный мяч, Maksim Konstantinov/globallook.com

В августе Украина планирует возобновить проведение футбольного чемпионата страны. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По словам спортивного функционера, решение о начале чемпионата принималось вместе с президентом страны Владимиром Зеленским: «важно, чтобы футбол отвлекал». По мнению Павелко, возобновление матчей поможет людям «думать о будущем».

Чемпионат Украины сезона 2021/22 был прерван в связи с началом военной спецоперации РФ. Позже было принято решение не доигрывать матчи этого сезона.

В воскресенье, 5 июня, футбольная сборная Украины поборется за последнюю путевку на Чемпионат мира в Катаре со сборной Уэльса. 1 июня в первом стыковочном матче она со счетом 3:1 победила команду Шотландии.