Украинские власти приняли решение возобновить проведение футбольного чемпионата страны: «важно, чтобы футбол отвлекал»

В августе Украина планирует возобновить проведение футбольного чемпионата страны. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
По словам спортивного функционера, решение о начале чемпионата принималось вместе с президентом страны Владимиром Зеленским: «важно, чтобы футбол отвлекал». По мнению Павелко, возобновление матчей поможет людям «думать о будущем».
Чемпионат Украины сезона 2021/22 был прерван в связи с началом военной спецоперации РФ. Позже было принято решение не доигрывать матчи этого сезона.
В воскресенье, 5 июня, футбольная сборная Украины поборется за последнюю путевку на Чемпионат мира в Катаре со сборной Уэльса. 1 июня в первом стыковочном матче она со счетом 3:1 победила команду Шотландии.