Русские «тащат» Нью-Йорк

Аргументы Недели → Спорт 13+

22 мая 2022, 15:45 Семён Иванов

Фото: depositphotos.com

В самом разгаре 105 сезон Национальной хоккейной лиги. Сейчас там настала пора четвертьфиналов. Отрицательно на зрительском интересе из России сказывается то, что 3 самых ярких для наших зрителей игрока уже вылетели в прошлом раунде. Речь идёт о Евгении Малкине, Александре Овечкине и Кирилле Капризове.



Евгений остался в США, у него впереди переговоры со своим клубом «Питтсбург Пингвинз» по согласованию нового контракта. Не исключено, кстати, что Малкин в это межсезонье сменит прописку. А вот Капризов и Овечкин вернулись в Россию. Кирилл во время отпуска планирует заниматься рыбалкой, играть в футбол и ходить в русскую баню. Александр на данный момент находится в Москве. В субботу он посетил матч Российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Сочи», где решилась судьба серебряных медалей, и даже принял участие в церемонии награждения.



И, тем не менее, другие наши звездные игроки продолжают поход за кубком Стэнли. Так, бывшая связка из санкт-петербургского СКА в лице вратаря Игоря Шестёркина и нападающего Артемия Панарина продолжает делать все возможное, чтобы «Рейнджерс» из Нью-Йорка остались на плаву.



Оба они великолепно провели регулярный чемпионат. Панарин набрал 96 очков за 75 игр, а Шестёркин отразил 93.5% бросков, пропуская в среднем чуть больше двух раз за матч. В плей-офф их показатели немного упали. Шестёркин отражает 91.4% бросков и пропускает трижды за игру, а Панарин набрал лишь 7 очков за 9 игр.



Но когда у российских лидеров идёт игра, «Рейнджерс» не остановить. Панарин стал героем серии с «Питтсбургом» Евгения Малкина, забросив решающую шайбу в овертайме 7 матча. Шестёркин в той же серии сначала стеной отстоял два с половиной овертайма, отразив 79 бросков (хоть это и не спасло его команду от поражения), а в противостоянии с Каролиной пропустил лишь 3 шайбы за 2 игры.



Каролину за собой в этой серии ведёт Андрей Свечников, который стал известен российской публике после драки с Овечкиным в 2019. Его статистика на фоне Панарина не выглядит впечатляющей – всего 73 очка за 87 игр в чемпионате, но тут надо отметить, что Свечников, в отличие от Панарина, выполняет колоссальный объём черновой работы.



После двух матчей в этой серии впереди Каролина, которая пользуется неудачной игрой ударного звена Панарина у ньюйоркцев (во второй игре Артемий за 10 смен и 16 минут игрового времени вообще не нанёс ни одного броска по воротам Каролины). Но на 3 матч серия переезжает домой к «Рейнджерс», где при поддержке трибун Панарин и Шестёркин могут показать великолепную игру, как это было в прошлой серии. В этом противостоянии ещё ничего не ясно.



Также интересной выглядит серия между «Колорадо Эвеланш», где феерит Валерий Ничушкин, и Сент-Луисом, где играют сразу 5 наших хоккеистов: Тарасенко, Торопченко, Бучневич, Костин и Барбашев. Но здесь россияне пока молчат: из всей этой шестёрки шайбой отметился лишь Ничушкин в стартовом матче серии. Однако, пока счёт в серии 2:1 в пользу «Эвеланш» и, судя по интриге в каждой игре, вряд ли она разрешится в 5 матчах. Поэтому мы к ней ещё обязательно вернёмся в будущем.



Похожая ситуация и в противостоянии между Флоридой и Тампой. Звездный Никита Кучеров лишь один раз за 2 матча отметился результативным действием. Впрочем, стоит отметить отличную игру вратаря Тампы Андрея Василевского, который отражает космические 97% бросков в каждом матче и не пропускает больше 1 шайбы за игру. Его визави из Флориды Бобровский выглядит хуже и пропустил целых 6 раз за 2 матча.



В оставшейся паре отношения выясняют канадские «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». В Калгари в 3 звене играет наш защитник Никита Задоров. Результативными действиями в силу своей позиции отмечается редко, но получает солидные 20 минут игрового времени в каждом матче.