Глава МОК Томас Бах пообещал «последствия» для спортсменов за поддержку российской спецоперации

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 мая 2022, 15:48 Источник: РБК

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, Michael Kappeler/globallook.com

Действия спортсменов, которые будут расценены как поддержка российской военной спецоперации в Украине, повлекут за собой дисциплинарные санкции. Об этом заявил, выступая на 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, его глава Томас Бах.

Он привел в пример двух российских спортсменов, которые уже отстранены федерациями от участия в соревнованиях за поддержку спецоперации: гимнаста Ивана Куляка, вышедшего на церемонию награждения в форме с изображением буквы Z, и пловца Евгения Рылова, принявшего участие в концерте-митинге в Лужниках.

Бах пообещал, что аналогичные действия других спортсменов «и в будущем навлекут необходимые последствия».

«Мы также должны понимать, что в России действует закон, который грозит лишением свободы любому, кто высказывается против спецоперации. Поэтому мы ценим, что в таких обстоятельствах молчание само по себе может быть посланием»,— отметил при этом Бах.