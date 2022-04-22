Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отстранен от соревнований за участие в концерте-митинге в Лужниках

Аргументы Недели → Спорт 13+

22 апреля 2022, 19:39 Источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, Oliver Weiken/globallook.com

Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион Токио по плаванию отстранен на 9 месяцев от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Такое решение приняла дисциплинарная комиссия федерации из-за участия Рылова 18 марта в концерте-митинге в Лужниках, который был посвящен годовщине воссоединения Крыма с РФ.

Запрет распространяется в том числе на участие в национальных чемпионатах, поэтому спортсмен не сможет выступить на чемпионате страны, который стартует в Казани 24 апреля.

«Мои юристы приступили к работе с этой ситуацией, мы внимательно изучаем суть дела и претензии в мой адрес, - заявил Рылов в интервью «Спорт-экспрессу».

По мнению тренера пловца Андрея Шишина, ему не стоит оспаривать решение дисциплинарной комиссии, поскольку все россияне и так отстранены на тот же срок от международных соревнований.

«Я думаю, что с этим справимся, девять месяцев - это тот срок, который можно пройти без сильных потерь. Тренировки мы продолжаем, поэтому я думаю, мы еще увидим Евгения на спортивной арене», - сказал Шишин.