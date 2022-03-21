Россия, Крым, Донбасс – Zа мир! Zа Россию! Zа президента!

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21 марта 2022, 08:25 Марина Панюжева

18 марта состоялось празднование Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По всей стране прошли митинги-концерты, акции, фотовыставки, автопробеги «Zа победу», водружение флагов на высочайшие точки субъектов в честь восьмой годовщины с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. Центральные торжества состоялись в Крыму и Севастополе. Праздник пришёл и в Донбасс.

В Москве большой митинг-концерт состоялся на Большой арене «Лужников», с участием президента России Владимира Путина. Празднование вызвало настоящий патриотический подъём в стране! Мы ждём освобождения ДНР и ЛНР от украинских нацистов!

Тем временем за 8 лет воссоединения Крыма с Россией удалось достичь:

- устранение водной блокады в результате взрыва бетонной дамбы, блокирующей русло реки Днепра, и взятие под охрану гидротехнического узла Северо-Крымского канала;

- достижение транспортной доступности и энергобезопасности;

- ремонт дорог, зданий и инфраструктуры, учебных заведений и реставрация дворцов;

- модернизация туристической инфраструктуры, улучшение качества туристических услуг и увеличение количества туристов;

- реализация более 200-х инвестпроектов и привлечение инвестиций.

И, конечно, Крым теперь может помогать ДНР и ЛНР, признанными РФ, а скоро и нашими союзниками, отправляя гуманитарные конвои и принимая мирных жителей у себя. Совсем скоро мы будем отмечать успехи развития Большого Донбасса!

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