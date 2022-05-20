Московский ФК ЦСКА продлил контракт с Игорем Акинфеевым

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20 мая 2022, 15:07 Источник: сайт ЦСКА

pfc-cska.com

Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с вратарем Игорем Акинфеевым На сайте армейского клуба 20 мая опубликована информация о том, что капитан подписал новый контракт с ПФК ЦСКА. Контракт Акинфеева рассчитан до конца сезона-2023/24.

Игорю Акинфееву 36 лет. Вратарь — воспитанник армейской академии. Акинфеев начал тренироваться с четырех лет.

Ворота основного состава ЦСКА впервые защищал в 2003 году.

За ЦСКА за эти годы он сыграл 704 матча. На его счету вратаря 112 игр за сборную и бронза Евро-2008. С армейцами он выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Игорь Акинфеев 10 раз получал приз «Вратарь года» имени Льва Яшина.