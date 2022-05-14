Дюков: РФС не рассматривает вариант перехода в Азию, мы являемся членами УЕФА

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14 мая 2022, 14:36 Источник: championat.com

фото: pixabay.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в субботу заявил, что союз не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию футбола, остается членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В начале мая появилась информация, что УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023.

Сегодня президент РФС назвал это слухами. Дюков отметил, что появлялось много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что союз решит исключить РФС. "Но это слухи, которые не имеют под собой никакого основания. Мы являемся членами УЕФА", - подчеркнул Дюков.

Версии о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола он отверг.