Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Футболист «ПСЖ» Лионель Месси возглавил рейтинг Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Годом ранее лидером списка был ирландский боец UFC Конор Макгрегор, сейчас его нет даже в ТОП-10.
По данным Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал 130 миллионов долларов, 75– его зарплата, а еще 55 – доходы от спонсорских и рекламных соглашений.
1. Лионель Месси (футбол) – 130 миллионов долларов (зарплата – 75 млн долларов, реклама – 55 млн долларов);
2. Леброн Джеймс (баскетбол) – 121,2 млн (41,2+80);
3. Криштиану Роналду (футбол) – 115 млн (60+55);
4. Неймар (футбол) – 95 млн (70+25);
5. Стефен Карри – 92,8 млн (45,8+47);
6. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 92,1 млн (42,1+50);
7. Роджер Федерер (теннис) – 90,7 млн (0,7+90);
8. Сауль Альварес (бокс) – 90 млн (85+5);
9. Том Брэди (американский футбол) – 83,9 млн (31,9+52);
10. Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 80,9 млн (39,9+41).
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