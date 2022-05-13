Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

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13 мая 2022, 11:06

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Футболист «ПСЖ» Лионель Месси возглавил рейтинг Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Годом ранее лидером списка был ирландский боец UFC Конор Макгрегор, сейчас его нет даже в ТОП-10.



По данным Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал 130 миллионов долларов, 75– его зарплата, а еще 55 – доходы от спонсорских и рекламных соглашений.



1. Лионель Месси (футбол) – 130 миллионов долларов (зарплата – 75 млн долларов, реклама – 55 млн долларов);



2. Леброн Джеймс (баскетбол) – 121,2 млн (41,2+80);



3. Криштиану Роналду (футбол) – 115 млн (60+55);



4. Неймар (футбол) – 95 млн (70+25);



5. Стефен Карри – 92,8 млн (45,8+47);



6. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 92,1 млн (42,1+50);



7. Роджер Федерер (теннис) – 90,7 млн (0,7+90);



8. Сауль Альварес (бокс) – 90 млн (85+5);



9. Том Брэди (американский футбол) – 83,9 млн (31,9+52);



10. Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 80,9 млн (39,9+41).



