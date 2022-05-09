Двукратная олимпийская чемпионка Иванова заявила, что в спорте политика присутствовала всегда

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9 мая 2022, 14:24

олимпийские кольца, pixabay.com

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова в рамках разговора с представителями СМИ призналась, что на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне чувствовала политическую напряженность.

Лидия Иванова заявила, что иногда слышит о том, что спорт никогда не был столь политизирован, как в настоящий момент, однако, по ее мнению, у людей слишком короткая память.

Олимпийская чемпионка в беседе с RT, подчеркнула, что политика вокруг спорта была всегда, причем полвека назад накал был ничуть не меньше, чем сейчас.

Иванова рассказала, что на Олимпиаде 1952 года после того, как советская команда выбилась в лидеры, она видела множество людей рядом с ареной, однако в зале зрителей не было. Позже представитель в МОК Константин Андрианов пояснил, что один обеспеченный человек накануне финала скупил все билеты, чтобы мир не смог увидеть триумф русских спортсменов.