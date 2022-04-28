Организаторы турнира по теннису Roland Garros не будут отстранять от участия спортсменов из РФ и Белоруссии

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28 апреля 2022, 11:44

Теннисист на турнире/ из свободных источников

Французские спортивные функционеры, организаторы чемпионата по теннису Roland Garros не будут отстранять от участия спортсменов из Российской Федерации и Белоруссии. Руководство администрации турнира подтвердило такие действия.

Таким образом, французы не стали копировать действия организаторов британского турнира Уимблдон. Ранее Sportico сообщило, что на 2022 год теннисисты из России и Белоруссии ну будут заявлены в состязаниях.

Напомним, Уимблдон и Roland Garros являются частью турниров так называемого Большого шлема – наиболее крупных международных теннисных соревнований. Два из них проходят в США и Австралии.