Абрамович продал «Челси» американцам

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8 мая 2022, 13:22

Фото: Global Look

Перед тем, как Роман Абрамович попал под британские санкции, миллиардер успел выставить на продажу футбольный клуб «Челси». Стало известно, кто станет его новым хозяином.

Победителем конкурса на право владеть лондонским клубом оказался консорциум, возглавляемый американским инвестором Тоддом Бели. Общая сумма сделки составила £4,25 млрд. непосредственно на покупку акций «Челси» уйдет £2,5 млрд. Бизнесмен Бели давно инвестирует в спорт, а вот футболом заинтересовался впервые.

Предполагается, что сделку завершат к концу моя. Для этого ее должны одобрить Английская премьер-лига и правительство Великобритании. В АПЛ намечается явный тренд, который заключается в активном вторжении американских предпринимателей на футбольный рынок.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года.