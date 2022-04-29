«Единая Россия» будет помогать в развитии самбо​

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29 апреля 2022, 14:15

Партия «Единая Россия» и Всероссийская федерация самбо подписали соглашение о сотрудничестве. Обе стороны заявили, что необходимо популяризировать и развивать отечественный вид спорта. Участники встречи пришли к выводу: только совместными усилиями можно укрепить здоровье нации и сформировать активный образ жизни у россиян.

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев обсудили на заседании совместное сотрудничество и дальнейшую работу. «Единая Россия» заявила, что готова оказать поддержку в продвижении отечественного вида спорта. Обе стороны подписали соответствующий документ.

«В частности договорились о подписании соглашения c Луганской Народной Республикой, ранее мы подписали соглашение с Донецкой Народной Республикой», – сказал Сергей Елисеев.

Президент Всероссийской федерации самбо после подписания договора вручил Андрею Турчаку юбилейную медаль «80 лет самбо», а также подарил памятную тарелку «Самозащита без оружия» для музея партии «Единая Россия».