Южноуральские ватерполистки одержали 2 победы на юниорском Первенстве России

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

26 апреля 2022, 11:01 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Финал турнира продлится до 1 мая.

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста участвует в Финале Первенства страны по водному поло среди юниорок до 20 лет. Главные призы турнира достанутся одной из 7 команд-участниц.

Буквально с первых игр подопечные Михаила Накорякова обозначили свое твердое намерение побеждать. Два стартовых матча они завершили в свою пользу. Сначала «Динамо-Уралочка» обыграла соперников из подмосковного Чехова со счетом 29:5, а затем одержала верх над сборной Волгоградской области – 28:3.

Победителя турнира среди юниорок определят до 1 мая. А уже через несколько дней две команды клуба «Динамо-Уралочка» начнут выступать на Кубке России по водному поло.

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