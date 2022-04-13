В США ушла из жизни известная фигуристка Ирина Воробьева, дочь хочет похоронить ее в России

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13 апреля 2022, 13:45 Источник: ФФКР

https://fsrussia.ru/federatsiya.html

Известная фигуристка, чемпионка мира 1981 года в парном катании Ирина Воробьева ушла из жизни в США. Воробьевой было 63 года. Дочь фигуристки Алиса Воробьева рассказала, что причиной смерти мамы мог стать несчастный случай. Она узнала только сегодня утром, что мама упала дома.

По словам Алисы, вопрос с похоронами не решен, ей нужно будет поехать в Америку. Она надеется, что мать будет похоронена рядом со своими родителями, - передает ТАСС.

Ирина Воробьева выступала в дуэтах с Александром Власовым и Игорем Лисовским. Их тренировала Тамара Москвина. Вместе с Власовым Воробьева заняла четвертое место на Олимпиаде-1976 в Инсбруке. С Игорем Лисовским фигуристка стала чемпионкой мира и Европы в 1981 году.

Тамара Москвина вспоминает, что Ирина была человеком железной воли и сильного характера, не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент.

"На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнерами показывала сумасшедшие результаты! Она была безумно предана делу, трудолюбива", - цитирует знаменитого тренера Федерация фигурного катания на коньках России. Федерация выразила соболезнования родным и близким Ирины Воробьевой.