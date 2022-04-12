Нижегородец Дмитрий Болдов защитил титул чемпиона OPKL Pro на турнире AliveWater Kickboxing Pro

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде при поддержке Федерации кикбоксинга Нижегородской области прошел третий турнир серии AliveWater Kickboxing Pro (AWKP), участие в котором приняли сильнейшие кикбоксеры России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Абхазии.
На турнире были разыгран Кубок AWKP – главный приз в Гран-при средневесов, а также два пояса чемпиона по версии OPKL Pro.
В со-главном событии турнира нижегородский кикбоксер Дмитрий Болдов отстаивал звание чемпиона по версии OPKL Pro (весовая категория 66,8 кг) в бою с Мухамедшахом Мустафокуловым из Киргизии. Поединок, продлившийся все пять раундов, закончился победой Дмитрия Болдова единогласным решением судей.
А в женском титульном поединке нижегородка Екатерина Серова не сумела завоевать пояс чемпионки OPKL Pro (весовая категория 66,8 кг). Поединок с Анастасией Непианиди из Калининграда закончился уже на 33-й секунде первого раунда, после того, как нижегородская спортсменка получила серьезное рассечение и не смогла продолжать бой.
Обладателем Кубка AWKP стал Евгений Волчек из Белоруссии. В финале Гран-при средневесов (84,6 кг) минский спортсмен взял верх над представителем Твери Александром Малафеевым.
Всего в программе турнира AliveWater Kickboxing Pro состоялось восемь поединков по кикбоксингу (раздел К1).
Результаты боев приведены ниже.
1 пара. Рейтинговый бой 3х3 (64 кг)
Якин «Ти Джей» Мукадамшоев, Памир/Таджикистан vs Ваге Киракосян, Нижний Новгород/ Россия
Победа Якина Мукадамшоева техническим нокаутом во 2 раунде.
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2 пара. Полуфинал Гран-при Кубок AWKP 3х3 (84.6 кг)
Евгений Волчек, Минск/Белоруссия vs Эржан Бексултанов, Кара-Балта/Киргизия
Победа Евгения Волчека единогласным решением судей.
3 пара. Полуфинал Гран-при Кубок AWKP 3х3 (84.6 кг)
Тамерлан «Мистер» Хасиев, Республика Абхазия vs Александр Малафеев, Тверь/Россия
Победа Александра Малафеева единогласным решением судей.
4 пара. Рейтинговый бой 3Х3 (66.8 кг)
Дмитрий Цибисов, Дзержинск/Россия vs Роман Мнацаканян, Нижний Новгород/Россия
Победа Дмитрия Цибисова единогласным решением судей.
5 пара. Рейтинговый бой 3Х3 (69.5 кг)
Камиль «Пуля» Муртузалиев, Москва/Россия vs Андрей Зайцев, Орёл/Россия
Победа Камиля Муртузалиева техническим нокаутом во 2 раунде.
6 пара. Бой за титул чемпиона OPKL PRO 5х3 (66.8 кг)
Екатерина Серова, Нижний Новгород/Россия vs Анастасия Непианиди, Калининград/Россия
Победа Анастасии Непианиди техническим нокаутом (рассечение) в 1 раунде.
7 пара. Бой за титул чемпиона OPKL PRO 5х3 (66.8 кг)
Мухамедшах Мустафокулов, Кара-Балта/ Киргизия vs Дмитрий Болдов, Нижний Новгород/Россия
Победа Дмитрия Болдова единогласным решением судей.
8 пара. Финал Гран-при Кубок AWKP 3Х3 (84.6 кг)
Евгений Волчек (Минск/Белоруссия) vs Александр Малафеев (Тверь/Россия)
Победа Евгения Волчека решением большинства судей.