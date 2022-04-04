Аркадий Дворкович пойдёт на второй срок в FIDE

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4 апреля 2022, 15:03

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил о своём участии в президентских выборах на новый срок, которые состоятся в августе в Индии. Именно туда перенесены выборы FIDE из-за специальной операции на Украине. Там же состоится и 44-ая Всемирная шахматная олимпиада. Ранее ланировалось, что эти мероприятия пройдут в России, в Москве и Ханты-Мансийске с 28 июля по 10 августа.



У Дворковича большие шансы переизбраться на второй срок. Он заручился оддержкой 15-го чемпиона мира по шахматам Вишванатана Ананда. В выборах также хотел принять участие предшественник Дворковича на этом посту Кирсан Илюмжинов, но был отстранён за неэффективность и непрозрачность управления шахматной едерацией. Дворкович же поставил коммерческую эффективность FIDE на первые строки своей предвыборной программы.



Дворкович выступил с осуждением военной операции России на Украине, поэтому и сохранил свой пост в FIDE и имеет шансы на переизбрание. А вот с фондом «Сколково» ему пришлось расстаться.