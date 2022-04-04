Аркадий Дворкович пойдёт на второй срок в FIDE

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил о своём участии в президентских выборах на новый срок, которые состоятся в августе в Индии. Именно туда перенесены выборы FIDE из-за специальной операции на Украине. Там же состоится и 44-ая Всемирная шахматная олимпиада. Ранее ланировалось, что эти мероприятия пройдут в России, в Москве и Ханты-Мансийске с 28 июля по 10 августа.
У Дворковича большие шансы переизбраться на второй срок. Он заручился оддержкой 15-го чемпиона мира по шахматам Вишванатана Ананда. В выборах также хотел принять участие предшественник Дворковича на этом посту Кирсан Илюмжинов, но был отстранён за неэффективность и непрозрачность управления шахматной едерацией. Дворкович же поставил коммерческую эффективность FIDE на первые строки своей предвыборной программы.
Дворкович выступил с осуждением военной операции России на Украине, поэтому и сохранил свой пост в FIDE и имеет шансы на переизбрание. А вот с фондом «Сколково» ему пришлось расстаться.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Бои в Мариуполе в основном идут в промзоне и на берегу моря, бойцы ВСУ переодеваются в рабочую спецодежду
Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за событий в украинском городе Буча
Шольц анонсировал новые санкции, последствия которых «почувствуют Владимир Путин и те, кто его поддерживает»
- #ЗАУГЛОМ Абрамович, Коломойский и Ахметов делят будущую Украину?
- 11:54 Спортсменкам-трансгендерам все сложнее попасть на женские соревнования
- 03.04 21:24 «Сочи» - «Зенит»: боевая ничья - 0:0
- 03.04 16:34 «Краснодар» стал жертвой судейских ошибок с «Динамо» - 0:1
- 02.04 23:22 «Локомотив» побеждает «Спартак» - 1:0