Спортсменкам-трансгендерам все сложнее попасть на женские соревнования

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4 апреля 2022, 11:54

Фото: pixabay.com

Велогонщицу Эмили Бриджес не допустили до чемпионата Великобритании, поскольку она еще не завершила курс гормональной терапии для снижения уровня тестостерона и в базе по-прежнему была зарегистрирована как мужчина.

Эмили Бриджес, еще месяц назад принимавшая участие в мужских соревнованиях, очень расстроилась, узнав, что пока не сможет выступать на женском чемпионате.

В британской федерации велоспорта в связи с этим предлагают создать специальную «коалицию», которая будет заниматься изучением проблемы допуска трансгендерных и небинарных спортсменов к участию в ключевых турнирах.

Ранее в американских штатах Оклахома и Аризона решили запретить трансгендерам, в том числе подросткам, выступать в каких-либо женских соревнованиях.

В то же время Международный олимпийский комитет считает, что трансгендеры должны получать допуск к соревнованиям без каких-либо сложностей, без проверки уровня тестостерона. Однако до сих пор в Олимпийских играх принимала участие только одна спортсменка-трансгендер. Это штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, больших успехов на соревнованиях в Токио она не добилась.