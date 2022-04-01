Роднина о решении Щербаковой продолжить спортивную карьеру: наличие титулов не должно мешать продолжению карьеры

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1 апреля 2022, 16:53 Источник: sports.ru

Ирина Роднина, фото: Тwitter.com/IRodnina/

Легендарная российская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала решение победительницы зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине фигуристки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.

По словам Родниной, «наличие титулов, в том числе звание олимпийской чемпионки, не должно мешать продолжению карьеры». «Но если у нас олимпийские чемпионки – однодневки, то это другое», - сказала знаменитая спортсменка.

«Если есть возможность, конечно, продолжать. Это и физическая составляющая, и психология должна быть в порядке. Посмотрим, что будет дальше с Щербаковой», – высказалась Ирина Роднина.

Олимпийская чемпионка в одиночном катании среди женщин Анна Щербакова после окончания Кубка Первого канала сообщила, что продолжит спортивную карьеру.

Воспитанница группы тренеров Этери Тутберидзе поделилась: «Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели. Хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях, потому что это заряжает меня».