Пайкин: «Нам нужно научиться делать шоу из соревнований с участием студенческих лиг, любительского спорта»

Аргументы Недели → Спорт 13+

24 марта 2022, 21:04

Фото: Борис Пайкин

Очень важным аспектом развития и популяризации физической культуры и здорового образа жизни является его освещение в средствах массовой информации, -теле, -радиовещании, в интернете. Об этом сегодня на заседании рабочей группы по развитию массового спорта в РФ заявил депутат Госдумы, председатель рабочей группы Борис Пайкин.

«Проведенный анализ показывает, что сегодня освещаются лишь нескольких рейтинговых по просмотрам видов спорта, таких как футбол, хоккей, биатлон фигурное катание, причем в абсолютном большинстве - на международном уровне. Не могут пробиться на экраны телевидения десятки популярных среди населения видов спорта, в том числе олимпийских. Практически полностью замалчиваются соревнования по адаптивному спорту, включая чемпионаты мира и Европы, как будто их просто нет, а между тем в нашей стране проживает более 11 млн инвалидов. Сегодня у телевизионных каналов высвобождены средства, которые они тратили на трансляции мировых чемпионатов и первенств. Чтобы понять, о каких суммах идет речь, скажу, что только на права трансляции матчей одного из чемпионатов, российский спортивный канал потратил свыше 700 млн рублей. Теперь эти средства должны, на наш взгляд, использованы для популяризации массового спорта и здорового образа жизни. Для изменения ситуации предлагаю проработать на федеральном уровне предложения, предусматривающие обязанность государственных каналов производить и транслировать программы, посвященные адаптивному спорту. Нам нужно научиться делать шоу не только из мировых чемпионатов, но и из соревнований с участием студенческих лиг, любительского спорта. Важно, чтобы региональные телевизионные каналы уделяли больше внимания тем спортивным мероприятиям, которые проходят на их территории. Безусловно, такие предложения носят только рекомендательный характер. Но для того, чтобы вырастить здоровую нацию, нам важно консолидировать усилия всех участников спортивной жизни. И в этом смысле роль средств массовой информации сложно переоценить», - подчеркнул Борис Пайкин.