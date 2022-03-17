Российский спорт сэкономил более 8 млрд рублей из-за отмены международных соревнований

Аргументы Недели → Спорт 13+

17 марта 2022, 13:01 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах поддержки спорта в России в условиях международных санкций.



«Правительство приложит максимум усилий для сохранения уровня российского спорта высших достижений. В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран.



Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан.



У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований – финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, первенства мира по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчетам сумма составляет более 8 млрд рублей.



Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан – строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий», – заявил Чернышенко.



