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Российский спорт сэкономил более 8 млрд рублей из-за отмены международных соревнований

, 13:01 Источник: sports.ru

Российский спорт сэкономил более 8 млрд рублей из-за отмены международных соревнований
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах поддержки спорта в России в условиях международных санкций.

«Правительство приложит максимум усилий для сохранения уровня российского спорта высших достижений. В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран.

Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан.

У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований – финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, первенства мира по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчетам сумма составляет более 8 млрд рублей.

Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан – строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий», – заявил Чернышенко.

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