Российский спорт сэкономил более 8 млрд рублей из-за отмены международных соревнований

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах поддержки спорта в России в условиях международных санкций.
«Правительство приложит максимум усилий для сохранения уровня российского спорта высших достижений. В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран.
Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан.
У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований – финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, первенства мира по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчетам сумма составляет более 8 млрд рублей.
Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан – строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий», – заявил Чернышенко.
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