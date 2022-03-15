Южноуральские дзюдоисты получили награды на всероссийских соревнованиях

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

15 марта 2022, 08:28 Татьяна Михайлова

Фото: vk.com/loko1974

На счету региональной сборной 8 медалей.

В Омске завершились Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет на призы ВФСО «Трудовые резервы». В них участвовали 127 спортсменов из 16 регионов, в том числе команда из Челябинской области. Сборную возглавлял заслуженный тренер России Андрей Востриков.

Южноуральским дзюдоистам удалось завоевать 8 медалей: 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Первое место заняли Валерия Алешина, Артемий Человечков и Джавохир Шафоатов. Второе место – Михаил Блинов и Данила Сиряк. Третье место у Егора Кауфмана, Тимурлана Узденова и Владимира Антонова.

Добавим, что турнир, прошедший в Омске, был отборочным этапом на первенство страны. Чемпионат состоится в начале апреля в Тюмени.