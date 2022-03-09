Южноуральские ватерполистки победили в регулярном первенстве России

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

9 марта 2022, 11:29 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена ВК «Динамо-Уралочка»

Впереди «Динамо-Уралочку» ждет главный турнир сезона.

В Киришах завершился последний тур Чемпионата Суперлиги России.

Основная команда «Динамо-Уралочка ЗМЗ» из Златоуста провела 5 матчей. Спортсменки из Челябинской области одержали победу над нижегородским «Буревестником», московским «СКИФом» и молодежной сборной «Уралочки». Остальные две встречи с волгоградским «Спартаком» и киришским «Кинефом» завершились счетом 0-0. В итоговой турнирной таблице чемпионата южноуральские ватерполистки заняли первую строчку, набрав 26 очков. Теперь им предстоит побороться за медали в главном турнире сезона – «Финале четырех».

Как ранее сообщал сайт «Аргументы Недели – Челябинск», в турнире также участвовала молодежная сборная «Динамо-Уралочки». Несмотря на то, что им пришлось играть с опытными соперниками, вторая команда добилась хорошего результата. Они заняли 5-е место среди 12 участников тура.

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