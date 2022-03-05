Мазепиных выдавили из «Формулы-1» с помощью ультиматума немецкого спонсора Шумахера

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5 марта 2022, 19:32 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

С 5 марта Никита Мазепин перестал быть гонщиком «Формулы-1». «Хаас» высадил его перед вторыми тестами. Присутствие в «Ф-1» теряет и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина: спонсорский контракт с ним тоже разорван. В ход пошло давление других спонсоров «Хааса» – ведь у напарника Никиты тоже есть достаточно мощная поддержка.



Интересно, что разрыв с гонкой был предсказан сыном Михаэля Шумахера еще несколько дней назад.



«Команда над этим работает. Вполне очевидно, что «Уралкалий» уйдет. Что касается последствий, то, вероятно, узнаем на этой неделе», - говорил Мик Шумахер 1 марта.



По инсайду немецкого RTL, все дело в личном спонсоре – компании 1&1: она потребовала разрыва с «Уралкалием» в формате ультиматума: или уходят Мазепины, или финансирование из Германии.



Американская команда тянула с решением, как могла. Поначалу «Хаас» убрал любое упоминание «Уралкалия» и триколора с машины, сайта и соцсетей. То же самое сделал и Никита – убрал все флаги и любые упоминания национальности в соцсетях. Американцы ждали решающего вердикта ФИА. Но 1 марта ФИА допустила пилотов из России к участию в нейтральном статусе, запретив только любые цвета и символику – выходит, «Хаас» мог сохранить Никиту, но не болид-триколор. Тогда-то в дело, похоже, и вступили немецкие спонсоры – они решили немного поднажать на команду.



Отец Никиты грозил прервать финансирование из-за нежелания «Хааса» устроить обмен шасси между пилотами.



«Если шасси не поменяют, я отправлю официальное письмо, что мы не будем финансировать команду и не будем гоняться. У них возникнут огромные проблемы с деньгами. Надо поменять машины», – заявлял Дмитрий Мазепин, владелец «Уралкалия». Таким образом Уралкалий» мог покинуть команду еще в 2021 году.



В начале прошлого года Никита попал в некрасивую историю с непристойным видео из Инстаграма, на котором хватал девушку за грудь. Фанаты возмутились и требовали его уволить.



Токсичная атмосфера сложилась и в работе с командой и напарником. Никита постоянно жестил в схватках на трассе, выдавливал Мика (иногда даже в стены на прямых), публично бомбил от указаний с мостика, высказывался в интервью о возможном саботаже и неравном отношении… К компромиссу стороны так и не пришли до самого финала сезона.



Результаты Никиты на трассе тоже не вдохновляли: №9 уступил в среднем 0,9 секунды в квалификации напарнику, проиграл 20 раз, а в гонках, как правило, отставал на 0,4-0,5 секунды с круга. Мик оказывался выше и на финише – 11:3 по совместно завершенным гонкам.



Американцам оставалось терпеть Никиту еще год за сумму около 20 млн евро. Пилота теперь можно не ждать в «Формуле-2» или европейских топовых гонках. Ему уже поздно где-то искать хорошее место или создавать команду с нуля, а пилота с таким бэкграундом срочно не устроить.



Никите можно отправиться в чемпионат России по багги, тем более он ранее сам об этом говорил:



«Во время карантина понял: надо возобновлять старое хобби. С возрастом возвращаешься к истокам. С рулем и четырьмя колесами я хорошо знаком, потому предпочитаю делать все то же, что и на трассе, но в совершенно противоположных условиях.



У меня для таких поездок есть несколько высокоскоростных вездеходов. И в следующем году думаю выступить на Чемпионате России по гонках на багги. Общаюсь с Игорем Чагиным, он как раз выиграл чемпионат недавно. Также и с его отцом Владимиром, когда приезжал в гости к «КАМАЗ-мастер». Они – лучшие профессионалы в этом деле, поэтому говорим с ними.



Я бы оценил сейчас вероятность поехать в будущем на «Дакар» в 80 процентов. И, надеюсь, это случится в составе русской команды».



Случится теперь это может только в нейтральном статусе, без флага и государственной символики.



