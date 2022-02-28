Турнир по хоккею на валенках состоялся в Челябинской области

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28 февраля 2022, 13:38 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В нем участвовали свыше 50 команд из городов и муниципалитетов региона.

12-й турнир по хоккею на валенках завершился на Южном Урале. Об этом пишет «Южноуральская панорама».

Как прокомментировал председатель ЗакСобрания Александр Лазарев, хоккей в валенках это народный вид спорта, доступный и не требующий особых затрат. Благодаря этому он пользуется популярностью среди всех возрастов.

В соревнованиях участвовали более 50 команд, представлявших все города и муниципалитеты Челябинской области. Состязания стартовали с игр между командами депутатов Законодательного Собрания, Челябинской городской думы и мэрии регионального центра. Лучшими стали областные парламентарии.

Если говорить об итогах соревнований, то среди мужских команд золото завоевали челябинцы («Акулы пера»), второе и третье места у снежинцев – «Ветеран» и «Зенит». А среди женщин лучшими стали спортсменки из команды «Динамит» (Челябинск), серебро у «Волонтеров» (Челябинск), бронзу завоевали «Шпильки» (Агаповский район).

Добавим, что по решению спикера регионального парламента Александра Лазарева в муниципалитете- команды победительницы установят хоккейный корт. За второе и третье места предусмотрены комплекты спортивной формы. И, конечно, лучшим вручен золотой кубок в виде валенка.