Чешский футбольный союз объявил об отказе играть против сборной России в стыковых матчах к Чемпионату мира

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27 февраля 2022, 15:57 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Сборная Чехии по футболу отказалась играть с футбольной сборной Росси в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года. Официальное заявление об этом сделал Чешский футбольный союз. Причиной такого решения является обострение ситуации на Украине.

«Чешский футбольный союз одобрил решение о том, что сборная Чехии ни в коем случае не сыграет с Россией в квалификации ЧМ-2022» — отмечено в заявлении.

С аналогичными заявлениями ранее выступили сборные команды по футболу Польши и Швеции. Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша ранее заявил, что сборная отказывается от проведения матча с Россией. Решение поддержали игроки национальной команды.

По мнению чиновников Российского футбольного союза, теперь «красно-белым» засчитают техническое поражение, а сборная команда России, которую тренирует Валерий Карпин, автоматически выйдет в финал стыкового турнира.