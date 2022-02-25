Россия во время кризиса может потерять ряд спортивных соревнований

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25 февраля 2022, 20:20 Источник: Коммерсантъ

«Газпром Арена». Фото: globallookpress.com

Введение санкций против России может обернуться для нее серьезными спортивными потерями. Уже известно, что запланированный ранее финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен Союзом европейских футбольных ассоциаций в Париж. Некоторые другие соревнования может постигнуть такая же судьба. Международный олимпийский комитет (МОК), считает, что, инициировав военную операцию сразу после окончания Олимпиады в Пекине, Россия грубо нарушила один из основополагающих принципов организации — о соблюдении олимпийского перемирия.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ранее настаивал на переносе места проведения финала Лиги чемпионов. Кроме того, появлялись заявления рассмотреть вопрос о самой возможности продолжения выступления российских клубов в нынешнем еврокубковом сезоне. На данный момент в розыгрыше play-off еврокубков осталась лишь одна команда из нашей страны – московский «Спартак». Впрочем, как уже стало известно, свой ближайший домашний матч с немецким «Лейпцигом» ему придется провести в другой стране.



Матчи play-off сборной России по футболу за попадание в финальную часть чемпионата мира в Катаре должны состояться 24 и 26 марта. Их проведение тоже планировалось в России. Полуфинальную встречу против сборной Польши и финальную против победителя матча между чехами и шведами — выпало играть дома.



Накануне все три соперника сборной России по мини-турниру выпустили совместное обращение, указав, что «ожидают от FIFA и UEFA немедленной реакции» и «предоставления альтернативных вариантов, касающихся места проведения матчей». Исполнительный комитет УЕФА постановил, что российские и украинские сборные будут проводить домашние матчи на нейтральных стадионах.



Ранее четырехкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель предупредил, что не поедет на ее российский этап — сентябрьское Гран-при в Сочи. Его поддержали и некоторые другие пилоты.



Баскетбольная Евролига будет обсуждать ситуацию в субботу на экстренном заседании с участием всех 18 играющих в турнире клубов. Россию представляют ЦСКА, УНИКС и «Зенит». Евролига уже пояснила, что изменения в турнире «могут быть произведены в случае нарушения целостности» и «принятия правительственных решений, которые могут препятствовать проведению матчей». Правда, еще в четверг руководство турнира объявило, что ближайшие матчи российских команд в регулярном чемпионате переносятся на неопределенный срок «в качестве меры предосторожности». ЦСКА и УНИКС должны были играть в четверг на выезде с «Баварией» и «Басконией», а «Зенит» в пятницу дома — против «Барселоны». Причем каталонцы, не дожидаясь решения Евролиги, сами отказалась лететь в Санкт-Петербург.



Чемпионат мира по хоккею с мячом проигнорировали шведы и финны. Они являются основными конкурентами сборной России. В марте первенство должен принять Сыктывкар. Об отказе от выступления в турнирах на территории России объявили Шведская лыжная ассоциация, а также главные норвежские звезды лыжного спорта Йоханнес Клэбо и Тереза Йохауг.



Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о том, что Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года не состоится в России.



