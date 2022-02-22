Российская сборная по художественной гимнастике не поедет на турнир в Киев

Аргументы Недели → Спорт 13+

22 февраля 2022, 17:42 Источник: РИА Новости

Ирина Винер-Усманова, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в киевском этапе Гран-при, который должен пройти в столице Украины 14-15 марта. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — заявила Винер-Усманова в беседе с РИА Новости.

Во вторник Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Это привело к обострению украинского кризиса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность прекращения дипломатических отношений с Россией.