Первое, что написала в соцсети Валиева после Олимпиады в Пекине, благодарность тренерам группы Тутберидзе

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21 февраля 2022, 16:05

Камила Валиева, фото: vk.com/club_kamila_valieva

Первое, что написала в Instagram фигуриста Камила Валиева после завершившихся в Пекине зимних Олимпийских игр, благодарность своим тренерам и признание, что с ними она чувствует себя защищенной. Пятнадцатилетняя воспитанница тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и хореографа Даниила Глейхенгауза выступала в составе сборной России в командных соревнованиях. Команда выиграла золото.

Но награждение спортсменов затянулось и появились сообщения о сомнительном допинг - тесте Камилы Валиевой. До индивидуальных соревнований ее допустили. Камила переживала сильно. По итогам короткой и произвольной программ она стала четвертой. Победила в Олимпиаде Анна Щербакова, Саша Трусова приземлила пять четвертных прыжков и получила серебро.

Выступить с показательным номером вчера Камилу не пригласили.

А сегодня она написала в Instagram: "Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своём деле!".

"И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищённой и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной", - поблагодарила тренеров фигуристка.

Камила Валиева уже начала тренироваться.