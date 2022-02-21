Южноуральские ватерполистки одержали победу в первом матче ¼ Евролиги

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

21 февраля 2022, 14:37 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена ВК «Динамо-Уралочка»

«Динамо-Уралочка» обыграла «Плебисцито Падуя».

Плей-офф женской ватерпольной Евролиги начался для спортсменок из Златоуста, представляющим на турнире Россию, с победы. В игре против «Плебисцито Падуя» (Италия) представительницы Южного Урала одержали верх со счетом 11:8.

4 гола забила Мария Берснева. По два попадания у Елизаветы Заплатиной, Юлии Лаптевой и Анастасии Панфиловой. Еще одно очко команде принесла Наталья Воронцова. Два пенальти удалось отразить Евгении Головиной.

Как ранее сообщал сайт «Аргументы Недели», 26 февраля состоится вторая игра «Динамо-Уралочка» — «Плебисцито Падуя». Встреча пройдет в Челябинске.

6+