Матч ватерпольной Евролиги пройдет в Челябинске

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

18 февраля 2022, 12:12 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена ВК «Динамо-Уралочка»

«Динамо-Уралочка» сыграет с «Плебисцито Падуя».

26 февраля южноуральская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» сыграет с итальянским клубом «Плебисцито Падуя» в рамках ¼ финала женской Евролиги. Встреча состоится в бассейне «Строитель». Как недавно сообщал сайт «Аргументы Недели», даты и места проведения матчей «плей-офф» утвердила Европейская федерация водных видов спорт (LEN).

Сейчас в бассейне ведутся подготовительные работы по организации матча международного уровня по всем регламентам LEN. «Строитель» имеет большой опыт проведения подобных соревнований. Этот спортивный объект принимал ватерпольное Первенство Европы и Финал мировой лиги, а также традиционный Кубок губернатора Челябинской области.

Поддержать спортсменок «Динамо-Уралочки» во время ответственного матча могут жители Челябинской области. Вход для зрителей свободный при наличии действующего QR-кода о вакцинации против COVID-19 или о перенесенной в течение последних 6 месяцев новой коронавирусной инфекции. Начало игры в 15.30.

Добавим, что первую четвертьфинальную игру ватерполистки «Уралочки» проведут на поле соперниц, 20 февраля в Италии. По итогам двух встреч победитель выйдет в «Финал четырех» Кубка Европейских Чемпионов.

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