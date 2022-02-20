Ирина Роднина назвала Александра Большунова главным героем сборной России на Олимпиаде в Пекине и упомянула Камилу Валиеву

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20 февраля 2022, 18:47 Источник: Чемпионат.com

Александр Большунов, фото: twitter.com/Olympic_Russia

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы V-VII созывов от партии «Единая Россия» Ирина Роднина назвала лыжника Александра Большунова главным героем сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине. Олимпиада-2022 20 февраля завершилась в Китае.

Большунов несомненно герой. Он завоевал пять медалей из пять возможных - три из них золотые, серебро и бронзу. Упомянула Ирина Константиновна и пятнадцатилетнюю фигуристку Камилу Валиеву.

В интервью изданию «Чемпионат» Роднина выразила мнение, что «герой — не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов».

Как высказалась Роднина, поражают те, кто называет Камилу Валиеву главным героем сборной России на Олимпиаде. По ее оценке, Камила очень яркая личность и хочется, чтобы она продолжала заниматься спортом, показывала результат. «То, что на неё выпало — катастрофа: для неё лично, для фигурного катания и олимпийской команды. Я бы не хотела быть таким героем Олимпиады», — подытожила Роднина.

На Олимпиаде в Пекине сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в медальном зачёте. Всего 32. По общему количеству медалей сборная России уступила сборной Норвегии, у которой 37 медалей.

После командных соревнований фигуристов, в которых выступала Камила Валиева и команда стала победителем, стало известно о сомнительном допинг-тесте воспитанницы Этери Тутбердзе.

К индивидуальным соревнованиям Валиеву допустили, она заняла четвертое место, упав два раза во время исполнения произвольной программы. Анна Щербакова - чемпионка Олимпиады, Саша Трусова завоевала серебро.