Фигуристка Камила Валиева возобновила тренировки после Олимпиады в Пекине

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20 февраля 2022, 16:50 Источник: Sports.ru

Камила Валиева с тренерами, Yohei Osada/globallook.com

Российская фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам после возвращения из Пекина. Сообщение об этом появилось на официальной странице команды Этери Тутберидзе в Instagram. Опубликовано также видео с тренировки, на котором Валиева выполняет четверные прыжки.

Спортсменка вернулась в Москву 18 февраля — раньше, чем вся команда, после неудачного выступления в личном турнире фигуристок на Олимпиаде в Пекине. Она выиграла золото в командных соревнованиях, но в личном зачете стала лишь четвертой.

После завершения командного турнира стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В связи с этим Международный олимпийский комитет принял решение не вручать награды призерам командных соревнований до тех пор, пока не будет закончено расследование в отношении Валиевой.

Американские фигуристы попытались оспорить это решение МОК, однако Спортивный арбитражный суд отклонил их апелляцию.