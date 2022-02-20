Фигуристка Камила Валиева возобновила тренировки после Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам после возвращения из Пекина. Сообщение об этом появилось на официальной странице команды Этери Тутберидзе в Instagram. Опубликовано также видео с тренировки, на котором Валиева выполняет четверные прыжки.
Спортсменка вернулась в Москву 18 февраля — раньше, чем вся команда, после неудачного выступления в личном турнире фигуристок на Олимпиаде в Пекине. Она выиграла золото в командных соревнованиях, но в личном зачете стала лишь четвертой.
После завершения командного турнира стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В связи с этим Международный олимпийский комитет принял решение не вручать награды призерам командных соревнований до тех пор, пока не будет закончено расследование в отношении Валиевой.
Американские фигуристы попытались оспорить это решение МОК, однако Спортивный арбитражный суд отклонил их апелляцию.