CAS отклонил апелляцию американских фигуристов: награждение призеров командного турнира на Олимпиаде не состоится

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19 февраля 2022, 19:32 Источник: ТАСС

Сборная США по фигурному катанию, Enrico Calderoni/globallook.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную американской сборной по фигурному катанию. Она требовала отменить решение Международного олимпийского комитета, который отложил на неопределенное время церемонию награждения победителей и призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

Американские спортсмены намеревались добиться, чтобы торжественная церемония состоялась во время Игр. Однако CAS принял сторону олимпийского комитета, сообщила пресс-служба спортивного арбитража.

Олимпийский командный турнир по фигурному катанию закончился 8 февраля. Золото выиграли российские спортсмены, серебро досталось американцам. Однако из-за допингового скандала, связанного с положительной пробой россиянки Камилы Валиевой, церемонию награждения отложили до тех пор, пока не завершится расследование ее дела.