Иван Якимушкин обогнал норвежского лыжника Симена Крюгера на Олимпиаде в Пекине

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19 февраля 2022, 11:45

фото: vk.com/olympic_russia

Россиянин Иван Якимушкин обогнал легендарного норвежского лыжника Симена Крюгера на Олимпиаде в Пекине на гонке 30 километров. Александр Большунов завоевал золото. Якимушкин стал вторым. Крюгер - третий.

Крюгер шел первым перед последним кругом cокращенного марафона на Олимпиаде. Четверо россиян шли в группе лидеров.

Норвежец Йоханнес Клебо вообще снялся с гонки после 20 километров. За день перед гонкой у него болел живот.

В итоге все четверо россиян Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Денис Спицов, оказались в шестерке лучших.

Король лыж Александр Большунов - чемпион, Иван Якимушкин - серебряный призер. Большунов посвятил свою победу любимой жене Анне. Иван Якимушкин - уроженец Мурома, выступает за Тюмень. Его тренер - Олег Перевозчиков.

Отметим, дистанция марафона из-за сильного ветра была сокращена с 50 до 30 км.