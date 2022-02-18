Аргументы Недели Спорт 13+

Американская журналистка Бреннан назвала потрясающей новость о четвертом месте Валиевой на Олимпиаде

, 09:51

Американская журналистка Бреннан назвала потрясающей новость о четвертом месте Валиевой на Олимпиаде
Камила Валиева, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Журналистка американского издания Кристин Бреннан обрадовалась, что российская фигуристка Камила Валеева заняла четвертое место в личном турнире по одиночному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Потрясающе: Валиева четвертая. В конце концов они могут провести церемонию вручения цветов и медалей»,- написала колумнист газеты USA Today в Twitter.

При этом журналистка отметила, что взрослые в окружении Валиевой подвели ее, и это было видно во время ее выступления.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что заметил холод со стороны тренеров Валиевой после ее выступления на Олимпиаде.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram