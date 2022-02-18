Американская журналистка Бреннан назвала потрясающей новость о четвертом месте Валиевой на Олимпиаде

Аргументы Недели → Спорт 13+

18 февраля 2022, 09:51

Камила Валиева, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Журналистка американского издания Кристин Бреннан обрадовалась, что российская фигуристка Камила Валеева заняла четвертое место в личном турнире по одиночному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Потрясающе: Валиева четвертая. В конце концов они могут провести церемонию вручения цветов и медалей»,- написала колумнист газеты USA Today в Twitter.

При этом журналистка отметила, что взрослые в окружении Валиевой подвели ее, и это было видно во время ее выступления.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что заметил холод со стороны тренеров Валиевой после ее выступления на Олимпиаде.