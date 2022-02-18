Глава МОК заявил, что тренеры Валиевой холодно встретили фигуристку после выступления

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18 февраля 2022, 08:49 Источник: РИА Новости

Камила Валиева, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о холоде после выступления в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой со стороны ее тренеров. По его словам, сейчас спортсменке нужна поддержка семьи и окружающих.

«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения»,- поделился он.

Бах отметил, что сейчас Валиевой нужна поддержка семьи и окружающих в невероятно сложной для нее ситуации. Глава МОК выразил надежду, что 15-летней фигуристке помогут, и «этот опыт не станет по-настоящему драматичным для жизни молодой женщины». При этом он заявил о своей неуверенности в окружении Валиевой после увиденного.

«Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно»,- добавил президент МОК.

Напомним, что завоевавшая серебро на Олимпийский играх в Пекине фигуристка Александра Трусова заплакала после выступления. Спортсменка расстроилась из-за второго места.