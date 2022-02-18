WADA: вина с задержкой пробы Валиевой лежит на российском антидопинговом агентстве

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18 февраля 2022, 09:40 Источник: ТАСС

Призеры Олимпиады в женском одиночном катании, Yohei Osada/globallook.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что ответственность за позднюю проверку пробы российской фигуристки Камилы Валиевой лежит на Российском антидопинговом агентстве, а решение Спортивного арбитражного суда (СAS), благодаря которому Валиева смогла выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, является нарушением кодекса WADA.

«Что касается задержки между взятием пробы и сообщением антидопинговой лаборатории в Стокгольме о положительном результате теста, как было заявлено 14 февраля, WADA вновь заявляет, что явная ответственность лежит на РУСАДА, которое не обеспечило эффективную поддержку связи с лабораторией для обеспечения своевременного анализа проб, особенно в преддверии крупного события. К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет образца, несмотря на то, что лаборатория сообщила о задержках, вызванных вспышкой коронавируса среди ее сотрудников», - говорится в заявлении WADA, распространенном в пятницу.

В сообщении говорится также о том, что вынося решение о допуске фигуристки к соревнованиям, CAS «переписал» таким образом кодекс WADA, изменив критерии обязательного временного отстранения спортсменов при обнаружении положительной допинг-пробы на том основании, что Валиевой всего 15 лет и она является «защищенным лицом».

«Это не то, что говорится в кодексе, не то, что предполагалось составителями кодекса и никогда не предлагалось ни одним из заинтересованных сторон WADA в ходе трех раундов консультаций по кодексу», - говорится в заявлении.