Серебяряный призёр олимпиады Александра Трусова: «Я больше никогда не выйду на лёд, никогда!»

Анна блестяще откатала произвольную программу и стала новой олимпийской чемпионкой в одиночном катании. Ее выступление члены жюри оценили на 175,75 балла.
По итогам короткой программы Анна Щербакова была второй после Камилы Валиевой. Но, Камила на сегодняшнем прокате из-за эмоционального давления на фоне допинг-скандала допустила ряд падений и заняла обидное и больное четвертое место.
Обладательницей серебряной медали стала еще одна участница от России Александра Трусова, которая впервые в истории Олимпийских игр выполнила пять четверных прыжков. У неё же перед награждением случился нервный срыв «Я больше никогда не выйду на лёд, никогда!» Саша считает, что ее второе место не справедливое.
Остаётся надеяться, что в скором времени девочки эмоционально восстановятся.
Чемпионки наших сердец!