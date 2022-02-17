Серебяряный призёр олимпиады Александра Трусова: «Я больше никогда не выйду на лёд, никогда!»

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17 февраля 2022, 20:02 Сюзанна Мурадян

Анна блестяще откатала произвольную программу и стала новой олимпийской чемпионкой в одиночном катании. Ее выступление члены жюри оценили на 175,75 балла.

По итогам короткой программы Анна Щербакова была второй после Камилы Валиевой. Но, Камила на сегодняшнем прокате из-за эмоционального давления на фоне допинг-скандала допустила ряд падений и заняла обидное и больное четвертое место.

Обладательницей серебряной медали стала еще одна участница от России Александра Трусова, которая впервые в истории Олимпийских игр выполнила пять четверных прыжков. У неё же перед награждением случился нервный срыв «Я больше никогда не выйду на лёд, никогда!» Саша считает, что ее второе место не справедливое.

Остаётся надеяться, что в скором времени девочки эмоционально восстановятся.

Чемпионки наших сердец!