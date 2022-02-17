Глава Министерства спорта Матыцин считает приоритетом установление истины в деле Камилы Валиевой

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17 февраля 2022, 11:53

Камила Валиева, Dmitry Golubovich/ Global Look Press

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин высказался по поводу ситуации, возникшей вокруг российской фигуристки Камилой Валиевой на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

В интервью журналистам телеканала «Россия 24» чиновник заявил: «Мы считаем, как и всегда это заявляли, что она невиновна. И Минспорт, и юристы, и ОКР делают всё необходимое, чтобы истина в ближайшее время была установлена».

Важным фактом министр считает допуск 15-летней фигуристки к участию в Олимпийском турнире, несмотря на интриги и разбирательства по поводу декабрьских проб.

На данный момент Валиева лидирует в личных соревнованиях одиночников-фигуристов. Сегодня, 17 февраля, планируется прокат произвольной программы.

Накануне стало известно, что скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине по поводу запрещенного препарата в крови девушки получил продолжение со знаком плюс.