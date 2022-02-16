Дедушка фигуристки Валиевой подтвердил алиби внучки из салона автомобиля

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16 февраля 2022, 15:36

Камила Валиева, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине по поводу запрещенного препарата в крови девушки получил продолжение со знаком плюс.

Хотя следы триметазидина из декабрьского анализа спортсменки никуда не исчез, но Спортивный арбитражный суд (CAS) все же разрешил россиянке дальнейшее участие в Олимпиаде. Главную роль в таком повороте события сыграл дедушка спортсменки.

Родственник спортсменки не приезжал на слушания, но записал ролик для судейства. Как сообщает The News York Times, мужчина вёл трансляцию из салона своего автомобиля и показал пакет с лекарством.

По словам дедушки Камилы, он периодически принимает триметазидин, если у него случаются приступы. К тому же мать фигуристки в ходе показаний в России подчеркнула, что дедушка ежедневно сопровождал внучку на тренировки и оставался до прихода родителей дома.

Позже специалисты заявляли, что кроме триметазидина, в анализе Валиевой были еще два препарата — гипоксен и L-карнитин. Только эти препараты не входят в запрещенные. Один только глава USADA Трэвис Тайгарт считает, что в сочетании эти лекарства якобы помогают снизить утомляемость, и повышает эффективность.

Ранее сегодня стало известно, что ЦРУ и МИ-6 вместо террористов борются с несовершеннолетними российскими спортсменами. Олимпиады превратились в поле битвы не только спортсменов, но и спецслужб.