ЦРУ и МИ-6 вместо террористов борются с несовершеннолетними российскими спортсменами

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

16 февраля 2022, 15:03

Олимпиады превратились в поле битвы не только спортсменов, но и спецслужб. Нет ничего более омерзительного, чем заговор западных спецслужб против Камилы Валиевой. Желая в очередной раз унизить Россию, хвалёные рыцари плаща и кинжала решили отыграться на несовершеннолетней девчушке.



Русские всегда придерживались принципа «солдат ребёнка не обидит». Но натовским шпионам мораль неведома. Джеймсы бонды опустились до необъявленной войны против юной фигуристки. Они организовали целую кампанию травли 15-летней российской спортсменки.



Кто специально подмешал запрещённый препарат в напиток или пищу Валиевой? Примечательно, что нашли этот так называемый допинг лишь один раз, и в микродозе. Этот препарат для пожилых сердечников никак не мог повлиять на спортивные результаты лучшей в мире фигуристки. Значит, тренеры никак не были заинтересованы в приёме Валиевой этой «пустышки» и даже теоретически не могли заставить девочку принять бесполезный «допинг».



Это диверсия американского ЦРУ и британской МИ-6. Им, по всей видимости, помогали шведские спецслужбы. Не случайно ведь, что Стокгольмская антидопинговая лаборатория серьёзно нарушила регламент по срокам обработки допинг-пробы Валиевой. По правилам это исследование должно быть проведено в течение 20 дней, а в случае с Камилой это делалось неоправданно долго – полтора месяца. Ссылки на новогодние праздники и ковид – смехотворны. Ведь другие допинг-пробы Стокгольмская лаборатория делала вовремя.



Но возникает другой вопрос. Допинг-проба Камилы Валиевой была взята 25 декабря прошлого года перед чемпионатом России. Позже, на первенстве Европы и пекинской Олимпиаде, она тоже подвергалась проверке, но запрещённых веществ в её моче обнаружено не было. Не подменили ли в Стокгольме допинг-пробу российской фигуристки? От западных спецслужб всего можно ожидать. И прежде всего подкупа.



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