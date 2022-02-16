Директор по коммуникациям МОК Марк Адам сообщил, что результат Камилы Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным

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16 февраля 2022, 09:03 Источник: РИА Новости

Результаты Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными, как и результат сборной России в командном турнире, в котором фигуристка принимала участие.

Такое заявление директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаруженной в декабре прошлого года, выявили три препарата, которые способствуют повышению выносливости - помимо триметазидина, в пробе также обнаружили гипоксен и L-карнитин, эти препараты не входят в список запрещенных.

Во вторник представитель МОК Денис Освальд сообщил журналистам, что вещество попало в организм фигуристки вместе с продуктом, который употреблял её дедушка.

О сомнительном результате теста на допинг Камилы Валиевой стало известно после командных соревнований, на которых команда России стала чемпионом Олимпиады.

Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до участия в личном олимпийском турнире в Пекине. Она победила в короткой программе. Но церемония награждения, если Валиева завоюет медаль, в ходе Олимпиады проведена не будет, она состоится после окончания расследования дела фигуристки.

Адамс на пресс-конференции рассказал, что результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звездочкой". Вероятно, что то же самое относится и к результатам командного турнира.

Адамс также сообщил, что проба "Б" Валиевой еще не вскрыта.