Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине

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15 февраля 2022, 17:43

Камила Валиева, Peter Kneffel/globallook.com

Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы в женском одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине. Анна Щербакова вторая, Александра Трусова — четвертая.

Камила Валиева стартовала первой из российских фигуристок. Она сделала лишь одну ошибку — на две ноги приземлила тройной аксель, который относится в женском одиночном катании к элементам ультра-си. Валиева набрала 82,16 балла. После проката спортсменка расплакалась, а в микст-зоне не стала общаться с журналистами.

Напомним, Валиева оказалась в центре допингового скандала: в ее декабрьской пробе найдено запрещенное вещество триметазидин в микро-дозе. Она была отстранена от соревнований, однако Спортивный арбитражный суд принял решение о допуске спортсменки к личному турниру. При этом МОК заявил, что в случае, если Валиева займет одно из призовых мест, награждать призеров в женском одиночном катании не будут до того, как закончится разбирательство по ее делу.

Второе место после проката короткой программы занимает Анна Щербакова (80,20 балла), на третьем японка Каори Сакамото (79,84). У Александры Трусовой четвертое место и 74,60 балла.

Произвольную программу девушки представят 17 февраля.