Российские конькобежцы заняли второе место в командной гонке на Олимпиаде в Пекине

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15 февраля 2022, 12:53

Даниил Алдошкин, фото: SCS/Sander Chamid/Globallookpress.com

Российские конькобежцы завоевали серебряные медали в командной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены принесли национальной команде 20-ю награду.

В финале россияне Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров уступили 2,38 секунды норвежцам Хальгейру Энгебротену, Педеру Конгсхаугу и Сверре Лунде Педерсену (3.38,08).

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в мужской эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине, уступив норвежцам 45,3 секунды. Спортсмены были близки к победе, но после стрельбы из положения стоя Эдуарду Латыпову пришлось пробежать два штрафных круга.