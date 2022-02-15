Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете на Олимпиаде в Пекине

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15 февраля 2022, 11:54

Александр Логинов, фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в мужской эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены принесли национальной команде 19-ю награду.

Биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов заняли третьем место, уступив норвежцам 45,3 секунды. Россияне были близки к победе, но после стрельбы из положения стоя Латыпову пришлось пробежать два штрафных круга.

В итоге первое место заняла сборная Норвегии Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шоста Кристиансен (1:19.50,2), второе – французы Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе (+27,4).

Напомним, что Латыпов занял третье место в гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине, а также получил бронзу на смешанной эстафете.