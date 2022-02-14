МОК не винит Олимпийский комитет России в допинг-скандале с Валиевой

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14 февраля 2022, 07:48 Источник: РИА Новости

Камила Валиева, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) не указывал на Олимпийский комитет России (ОКР) как на виновника в допинг-скандале с фигуристкой Камилой Валиевой. Решение по делу спортсменки будет озвучено в понедельник, 14 февраля.

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс пояснил, что ведомство рассматривает дело российской фигуристки Камилы Валиевой как единичный случай.

«Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Было бы не очень мудро делать преждевременные выводы по этому единичному случаю»,- высказал он.

Ранее сообщалось, что решение по делу о допуске Камилы Валиевой для участия в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине будет доведено до сведения сторон во второй половине дня 14 февраля. Фигуристка давала показания по видеосвязи.