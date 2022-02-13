Рак, аварии, переломы: через что пришлось пройти многим олимпийцам на пути к победе

Аргументы Недели → Спорт 13+

13 февраля 2022, 12:16

Многие олимпийцы, до того как оказались на пьедестале, прошли через множество трудностей, потерь и болезней. Не обращая внимания на преграды, они несутся к своей мечте на санках, лыжах и сноубордах.

Татьяна Иванова, занявшая на Играх в Китае третье место, стала первой россиянкой, добившейся такого результата. Хотя за три месяца до соревнований во время тестирования олимпийского желоба девушка перевернулась и сломала ногу, повредив еще и связки. Написав врачам расписку о том, что берет на себя всю ответственность, она на костылях отправилась на этап Кубка мира в Латвию, чтобы не прекращать тренировки. Нести санки первое время сама не могла, спуски совершала в специальном защитном ортезе. И несмотря на боль, не только добралась до пекинской Олимпиады, но и взяла бронзу. Кстати, ранее спортсменку обвиняли в употреблении допинга и хотели пожизненно дискредитировать, но Иванова смогла доказать свою правоту.

Сноубордист Макс Парро из Канады сумел победить онкологию. В 2019 году у него обнаружили лимфому. Химиотерапия, тошнота, выпадение волос – все это не сломило молодого мужчину. Случилась ремиссия, врачи советовали Максу возвращаться к обычной жизни без спешки. Но Парро было не остановить. Он ворвался в Пекин и завоевал заслуженное золото.

Фристайлист из США Колби Стивенсон пережил автокатастрофу, его череп едва не развалился на части. На Олимпиаде в Китае он взял серебро.