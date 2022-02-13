Reuters сообщает, что Всемирное антидопинговое агентство проверит окружение фигуристки Камилы Валиевой

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13 февраля 2022, 10:10

Камила Валиева, Lan Hongguang/XinHua

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить окружение российской фигуристки Камилы Валиевой. Соответствующую информацию предоставило сегодня информационное агентство Reuters.

Согласно последним данным, отдел расследований антидопинговой организации планирует открыть разбирательство в отношении тренеров, врачей и прочих взрослых людей, которые окружают пятнадцатилетнюю Камилу Валиеву.

Напомним, расследование в отношении персонала фигуристки ранее инициировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Напомним, в минувшую пятницу Международное агентство допинг-тестирования заявило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине была перенесена из-за результата допинг-теста Валиевой, сданного 25 декабря.