Международный олимпийский комитет выразил готовность оказать российской фигуристке Камиле Валиевой психологическую поддержку

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13 февраля 2022, 09:38 Источник: ТАСС

Баннер в поддержку Камилы Валиевой на здании в Москве, Alexander Sayganov/globallook.com

Международный олимпийский комитет готов в случае необходимости оказать поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой, которая оказалась в центре допингового скандала на Олимпийских играх в Пекине, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Возможно, психологическая помощь Валиевой действительно необходима. Мы готовы к этому. Но главное, чтобы помощь была оказана членами ее команды», - заявил глава пресс-службы МОК журналистам.

7 февраля Валиева в составе команды российских фигуристов завоевала золото Олимпийских игр. Однако награждение до сих пор не состоялось, так как в пробе спортсменки, сданной в декабре, была обнаружена запрещенная субстанция в микро-дозе.

Сейчас Валиева ожидает решения Спортивного арбитражного суда о допуске ее к личным соревнованиям. Выездная панель CAS должна рассмотреть дело фигуристки в воскресенье, однако о решении сторонам будет сообщено в понедельник за день до старта личного турнира в женском одиночном разряде.

В воскресенье Валиева получила стартовый номер для участия в соревнованиях. Если CAS допустит ее к прокату короткой программы, спортсменка выступит под 26 номером, в последней разминке.