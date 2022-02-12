Елена Вяльбе об эмоциях после победы лыжниц на Олимпиаде: «Счастью нет предела»

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12 февраля 2022, 15:40

vk.com/olympic_russia

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), великая российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе восхищены выступлением наших спортсменок Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой на эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

По признанию Вальбе, ее счастью нет предела. "Просто фантастические эмоции, которые, кажется, я не испытывала, когда сама побеждала. Реально это совсем другое", - поделилась она.

Вяльбе верила в них, и случилось так, как должно было случиться. "из девочек сделала все четко. Просто супер", — цитирует президента ФЛГР "Матч ТВ". Она поблагодарила всех болельщиков, которые смотрели эстафету и болеют в эти дни за наших лыжников.

Лыжниц уже поздравил Владимир Путин.